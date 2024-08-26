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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1813 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 2/3 талера 1813 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 2/3 талера 1813 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1813
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1813 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Spink - September 28, 2023
Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе CNG - May 8, 2007
Продавец CNG
Дата 8 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Heritage - January 8, 2007
Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 C на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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