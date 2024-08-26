Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1813 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 2/3 талера
- Год 1813
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1813 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2023.
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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