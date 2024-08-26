2/3 талера 1813 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1813 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2023.

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