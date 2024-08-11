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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1813 C.H.H.
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 талеров 1813 T.W.
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
5 талеров 1813 T.W. Медь
Средняя цена 190 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1813 C
Средняя цена 200 $
Продажи
0 18

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1813 Пробные
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 18
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