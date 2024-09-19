Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1813 года T.W. (Ганновер, Георг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 5 талеров
- Год 1813
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1813 года со знаком T.W.. Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 32144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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