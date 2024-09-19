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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1813 года T.W. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 5 талеров 1813 года T.W. - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 5 талеров 1813 года T.W. - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1813
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1813 года со знаком T.W.. Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 32144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе New York Sale - January 10, 2024
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Stack's - January 15, 2023
Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Stack's - August 18, 2021
Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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