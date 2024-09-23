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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Пробные 2/3 талера 1813 года (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - Пробные 2/3 талера 1813 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - Пробные 2/3 талера 1813 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1813
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Пробные 2/3 талера 1813 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 3533 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 4500 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
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  • WAG (1)
Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
3013 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - March 15, 2017
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность UNC PL
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2/3 талера 1813 (Пробные) на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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