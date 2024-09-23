Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Пробные 2/3 талера 1813 года (Ганновер, Георг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 2/3 талера
- Год 1813
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Пробные 2/3 талера 1813 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 3533 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 4500 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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