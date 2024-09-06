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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Пробные монеты 2/3 талера Георга III - Ганновер

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2/3 талера 1813 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1813 0 18
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