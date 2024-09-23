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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1813 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 10 талеров 1813 года C.H.H. - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 10 талеров 1813 года C.H.H. - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1813
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1813 года со знаком C.H.H.. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4831 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Ганновер 10 талеров 1813 C.H.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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