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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Золотые монеты 10 талеров Георга III - Ганновер

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10 талеров 1813-1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1813 C.H.H. 0 11814 C.H.H. 0 33
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