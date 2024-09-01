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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1814 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 10 талеров 1814 года C.H.H. - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 10 талеров 1814 года C.H.H. - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1814 года со знаком C.H.H.. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4780 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2076 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Stack's - October 15, 2023
Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Stack's - October 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Heritage - September 11, 2018
Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Numisma - Portugal - December 13, 2012
Продавец Numisma - Portugal
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1814 C.H.H. на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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