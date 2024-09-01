Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1814 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 10 талеров
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1814 года со знаком C.H.H.. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4780 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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