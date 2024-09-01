10 талеров 1814 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1814 года со знаком C.H.H.. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4780 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

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