Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1813 года T.W.. Медь (Ганновер, Георг III)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1813 года со знаком T.W.. Медь. Это медная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 23242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 16 января 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Где продать?
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