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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1813 года T.W.. Медь (Ганновер, Георг III)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 5 талеров 1813 года T.W. Медь - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 5 талеров 1813 года T.W. Медь - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,53 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1813
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1813 года со знаком T.W.. Медь. Это медная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 23242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Stephen Album - January 16, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 16 января 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Heritage - August 8, 2014
Ганновер 5 талеров 1813 T.W. на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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