Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1817 года H (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1817 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 4 пфеннига 1817 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,06 - 1,24 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1883 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 145 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Bruun Rasmussen - April 1, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 460 DKK
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1817 H на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга III Монеты Ганновера 1817 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 4 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск