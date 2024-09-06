Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1817 года H (Ганновер, Георг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,06 - 1,24 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1883 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 145 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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