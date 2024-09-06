4 пфеннига 1817 года H (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1883 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 145 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

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