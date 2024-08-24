Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1817 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 мариенгроша 1817 C.H.H.
Средняя цена 75 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/24 талера 1817 H
Средняя цена 60 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Мариенгрош 1817 H
Средняя цена 95 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1817 H
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1817 C
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1817 C
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск