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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1817 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1817 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1817 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1817 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3571 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 30 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Ганновер 1 пфенниг 1817 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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