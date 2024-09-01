1 пфенниг 1817 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1817 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3571 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 30 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

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