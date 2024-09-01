Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1817 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1817 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3571 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 30 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
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Где продать?
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