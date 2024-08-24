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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

3 мариенгроша 1817 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 3 мариенгроша 1817 года C.H.H. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 3 мариенгроша 1817 года C.H.H. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 3 мариенгроша
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1817 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе Stack's - August 20, 2018
Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1817 C.H.H. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мариенгроша 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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