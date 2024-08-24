Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
3 мариенгроша 1817 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 3 мариенгроша
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1817 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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