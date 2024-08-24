3 мариенгроша 1817 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1817 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

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