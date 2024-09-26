Мариенгрош 1817 года H (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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