Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Мариенгрош 1817 года H (Ганновер, Георг III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,35 - 1,48 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал Мариенгрош
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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