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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Мариенгрош 1817 года H (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - Мариенгрош 1817 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - Мариенгрош 1817 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,35 - 1,48 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • HIRSCH (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе Aurea - December 8, 2016
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер Мариенгрош 1817 H на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Мариенгрош 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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