2 пфеннига 1817 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1817 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 21 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2016.

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