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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1817 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1817 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 2 пфеннига 1817 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1817 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 21 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2016.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Ганновер 2 пфеннига 1817 C на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1817 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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