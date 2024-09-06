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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Медные монеты 2 пфеннига Георга III - Ганновер

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2 пфеннига 1817-1818

Год Знак Описание Продажи Продажи
1817 C 0 21818 C 0 2
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