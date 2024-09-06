Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1818 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1818 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 22 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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