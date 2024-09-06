2 пфеннига 1818 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1818 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 22 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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