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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1818 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1818 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 2 пфеннига 1818 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1818 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 22 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Ганновер 2 пфеннига 1818 C на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ганновер 2 пфеннига 1818 C на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Ганновер 2 пфеннига 1818 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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