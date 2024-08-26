1/24 талера 1817 года H (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1633 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 200 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2022.

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