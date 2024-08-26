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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1817 года H (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1/24 талера 1817 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1/24 талера 1817 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1633 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 200 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2022.

Сохранность
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Heritage - August 18, 2016
Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1817 H на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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