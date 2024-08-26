Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1817 года H (Ганновер, Георг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1/24 талера
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1817 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1633 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 200 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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