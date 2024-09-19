Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1814 года T.W. "Тип 1813-1815" (Ганновер, Георг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 5 талеров
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1814 года со знаком T.W.. Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 5140 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7000 PLN. Торги состоялись 21 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1252 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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