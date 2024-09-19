Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1814 года T.W. "Тип 1813-1815" (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 5 талеров 1814 года T.W. "Тип 1813-1815" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 5 талеров 1814 года T.W. "Тип 1813-1815" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1814 года со знаком T.W.. Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 5140 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7000 PLN. Торги состоялись 21 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (16)
  • Leu (2)
  • Möller (4)
  • Niemczyk (1)
  • Rapp (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 670 CHF
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1252 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Spink - January 15, 2022
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Heritage - September 11, 2018
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Rapp - November 14, 2017
Продавец Rapp
Дата 14 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Ганновер 5 талеров 1814 T.W. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга III Монеты Ганновера 1814 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 5 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск