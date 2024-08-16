Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

3 мариенгроша 1819 года L.A.B. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 3 мариенгроша 1819 года L.A.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 3 мариенгроша 1819 года L.A.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 3 мариенгроша
  • Год 1819
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1819 года со знаком L.A.B.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.A.B. на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.A.B. на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.A.B. на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.A.B. на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.A.B. на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.A.B. на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.A.B. на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 мариенгроша 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга III Монеты Ганновера 1819 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 3 мариенгроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск