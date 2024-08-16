Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
3 мариенгроша 1819 года L.A.B. (Ганновер, Георг III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 3 мариенгроша
- Год 1819
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1819 года со знаком L.A.B.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
Сохранность
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- Höhn (2)
- Künker (2)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (1)
- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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