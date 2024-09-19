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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1819 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 мариенгроша 1819 L.A.B.
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 мариенгроша 1819 L.B.
Средняя цена 85 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1819 C
Средняя цена 9 $
Продажи
0 2
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