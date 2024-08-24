Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
3 мариенгроша 1819 года L.B. (Ганновер, Георг III)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 3 мариенгроша
- Год 1819
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1819 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56609 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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