3 мариенгроша 1819 года L.B. (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1819 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56609 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

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