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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

3 мариенгроша 1819 года L.B. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 3 мариенгроша 1819 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 3 мариенгроша 1819 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 3 мариенгроша
  • Год 1819
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1819 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56609 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе cgb.fr - August 3, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 67 EUR
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе cgb.fr - July 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Stephen Album - September 14, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Heritage - July 6, 2017
Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1819 L.B. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мариенгроша 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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