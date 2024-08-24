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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1819 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1819 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1819 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1819
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1819 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 985 проданному на аукционе Russiancoin за 750 RUB. Торги состоялись 24 декабря 2020.

Сохранность
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  • Russiancoin (2)
Ганновер 1 пфенниг 1819 C на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1819 C на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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