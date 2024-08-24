1 пфенниг 1819 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1819 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 985 проданному на аукционе Russiancoin за 750 RUB. Торги состоялись 24 декабря 2020.

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