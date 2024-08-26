Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
3 мариенгроша 1820 года L.B. (Ганновер, Георг III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 3 мариенгроша
- Год 1820
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1820 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 18 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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