3 мариенгроша 1820 года L.B. (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1820 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 18 августа 2016.

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