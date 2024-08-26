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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

3 мариенгроша 1820 года L.B. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 3 мариенгроша 1820 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 3 мариенгроша 1820 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 3 мариенгроша
  • Год 1820
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1820 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 18 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Numismática Leilões - November 30, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Heritage - May 18, 2017
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Heritage - May 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Emporium Hamburg - March 24, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Heritage - August 18, 2016
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1820 L.B. на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мариенгроша 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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