4 пфеннига 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1706 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

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