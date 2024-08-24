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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 4 пфеннига 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,06 - 1,24 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1706 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 4 пфеннига 1814 C на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1814 C на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1814 C на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1814 C на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1814 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1814 C на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1814 C на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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