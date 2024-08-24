Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1814 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,06 - 1,24 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1706 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
******
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