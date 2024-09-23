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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

3 мариенгроша 1818 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 3 мариенгроша 1818 года C.H.H. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 3 мариенгроша 1818 года C.H.H. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 3 мариенгроша
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1818 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 225 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 200 CZK
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 420 CZK
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 7, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 7, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Heritage - January 16, 2019
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе London Coin Galleries - June 2, 2017
Продавец London Coin Galleries
Дата 2 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Ганновер 3 мариенгроша 1818 C.H.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 мариенгроша 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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