3 мариенгроша 1818 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1818 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 225 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

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