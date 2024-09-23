Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
3 мариенгроша 1818 года C.H.H. (Ганновер, Георг III)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 3 мариенгроша
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 3 мариенгроша 1818 года со знаком C.H.H.. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 225 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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