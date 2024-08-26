Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1814 года C (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2425 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Russiancoin (7)
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Где продать?
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