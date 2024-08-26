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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1814 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1814 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2425 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Russiancoin (7)
Ганновер 1 пфенниг 1814 C на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1814 C на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1814 C на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1814 C на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1814 C на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1814 C на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1814 C на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1814 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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