Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1818 года H (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1/24 талера
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1818 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Где продать?
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