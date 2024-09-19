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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1818 года H (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1/24 талера 1818 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1/24 талера 1818 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Monnaies d‘Antan

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1818 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Ганновер 1/24 талера 1818 H на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Ганновер 1/24 талера 1818 H на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Ганновер 1/24 талера 1818 H на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/24 талера 1818 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Ганновер 1/24 талера 1818 H на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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