1/24 талера 1818 года H (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1818 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

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