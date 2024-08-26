Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1814 года H. Золото (Ганновер, Георг III)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком H. Золото. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4839 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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