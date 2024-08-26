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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1814 года H. Золото (Ганновер, Георг III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 пфенниг 1814 года H Золото - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1814 года H Золото - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 20,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком H. Золото. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4839 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Rauch (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1863 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
1570 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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