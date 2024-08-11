5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815" (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1814 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4836 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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