Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815" (Ганновер, Георг III)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 5 талеров
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1814 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4836 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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