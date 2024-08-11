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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815" (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1814 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4836 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (14)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Stack's (1)
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
5466 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Stack's - March 22, 2022
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
8271 $
Цена в валюте аукциона 8271 USD
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Heritage - January 3, 2011
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Münzen & Medaillen - March 22, 2000
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 22 марта 2000
Сохранность AU
Цена
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - September 27, 1999
Продавец Künker
Дата 27 сентября 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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