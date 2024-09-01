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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Серебряные монеты 16 грошей Георга III - Ганновер

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16 грошей 1820

Год Знак Описание Продажи Продажи
1820 BRITANNIARUM 0 371820 BRITAN & HANNOV REX 0 5
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