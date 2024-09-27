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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1820 года. BRITAN & HANNOV REX (Ганновер, Георг III)

Разновидность: BRITAN & HANNOV REX

Аверс монеты - 16 грошей 1820 года BRITAN & HANNOV REX - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 16 грошей 1820 года BRITAN & HANNOV REX - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1820
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1820 года. BRITAN & HANNOV REX. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6005 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1250 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1352 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1325 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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