Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1820 года. BRITAN & HANNOV REX (Ганновер, Георг III)
Разновидность: BRITAN & HANNOV REX
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 16 грошей
- Год 1820
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1820 года. BRITAN & HANNOV REX. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6005 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1250 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1352 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 16 грошей 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск