Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1814 года C "Тип 1814-1820" (Ганновер, Георг III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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