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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1820 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1820 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1820 года C - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1820
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1820 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Ганновер 1 пфенниг 1820 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 1 пфенниг 1820 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1820 C на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1820 C на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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