1 пфенниг 1820 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1820 года со знаком C. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

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