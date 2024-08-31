Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Мариенгрош 1814 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,35 - 1,48 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал Мариенгрош
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1593 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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