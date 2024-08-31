Мариенгрош 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1593 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность UNC (1) AU (5) XF (6) VF (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) Сервис PCGS (1)