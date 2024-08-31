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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Мариенгрош 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - Мариенгрош 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - Мариенгрош 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,35 - 1,48 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1593 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Russiancoin - April 5, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Ганновер Мариенгрош 1814 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Мариенгрош 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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