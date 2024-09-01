Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1818 года C. Золото (Ганновер, Георг III)
Разновидность: Золото
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,46 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком C. Золото. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8108 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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