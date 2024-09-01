Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1818 года C. Золото (Ганновер, Георг III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 пфенниг 1818 года C Золото - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1818 года C Золото - цена золотой монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,46 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком C. Золото. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8108 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (5)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
2593 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1818 C на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга III Монеты Ганновера 1818 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск