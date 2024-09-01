1 пфенниг 1818 года C. Золото (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком C. Золото. Это золотая монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8108 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

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