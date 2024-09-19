5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815". Серебро (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1814 года со знаком C. Серебро. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 650 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

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