Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815". Серебро (Ганновер, Георг III)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1814 года со знаком C. Серебро. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 650 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 апреля 2018
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 талеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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