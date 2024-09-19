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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815". Серебро (Ганновер, Георг III)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815" Серебро - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 5 талеров 1814 года C "Тип 1814-1815" Серебро - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1814 года со знаком C. Серебро. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 650 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Heritage - April 12, 2018
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Heritage - April 12, 2018
Продавец Heritage
Дата 12 апреля 2018
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - March 15, 2017
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1814 C на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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