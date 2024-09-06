Мариенгрош 1818 года H (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1818 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4171 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 90 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

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