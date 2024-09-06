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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Мариенгрош 1818 года H (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - Мариенгрош 1818 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - Мариенгрош 1818 года H - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,35 - 1,48 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1818 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4171 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 90 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер Мариенгрош 1818 H на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Ганновер Мариенгрош 1818 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ганновер Мариенгрош 1818 H на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Мариенгрош 1818 H на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Мариенгрош 1818 H на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Ганновер Мариенгрош 1818 H на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Мариенгрош 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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