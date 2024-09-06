Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Мариенгрош 1818 года H (Ганновер, Георг III)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,35 - 1,48 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал Мариенгрош
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Мариенгрош 1818 года со знаком H. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4171 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 90 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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