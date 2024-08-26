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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1814 года H (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1814 года H - цена монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1814 года H - цена монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком H. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 98 EUR. Торги состоялись 2 марта 2014.

Сохранность
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  • Frühwald (2)
  • WAG (1)
Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1814 H на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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