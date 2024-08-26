1 пфенниг 1814 года H (Ганновер, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком H. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 98 EUR. Торги состоялись 2 марта 2014.

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