Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1814 года H (Ганновер, Георг III)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком H. Это медная монета периода Георга III отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 98 EUR. Торги состоялись 2 марта 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Frühwald (2)
- WAG (1)
Где продать?
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