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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1814 года C (Ганновер, Георг III)

Аверс монеты - 1/24 талера 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III Реверс монеты - 1/24 талера 1814 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг III
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1814
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2830 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1/24 талера 1814 C на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1814 C на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1814 C на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1/24 талера 1814 C на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Ганновер 1/24 талера 1814 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 1/24 талера 1814 C на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/24 талера 1814 C на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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