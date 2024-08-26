Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1814 года C (Ганновер, Георг III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг III
- Номинал 1/24 талера
- Год 1814
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1814 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга III отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2830 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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