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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1820 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1820 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1820 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1820
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1820 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2002.

Сохранность
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  • WAG (6)
  • Westfälische (3)
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1820 на аукционе Gorny & Mosch - October 17, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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