5 талеров 1821 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1821 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4858 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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