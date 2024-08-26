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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1821 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 5 талеров 1821 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 5 талеров 1821 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1821 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4858 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Ганновер 5 талеров 1821 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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