Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1821 года C (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 5 талеров
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1821 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4858 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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