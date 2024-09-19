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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1821 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1821 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2 1/2 талера 1821 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1821 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 8 марта 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе JMPG - December 2, 2012
Продавец JMPG
Дата 2 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1821 B на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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