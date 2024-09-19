2 1/2 талера 1821 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1821 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 8 марта 2006.

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