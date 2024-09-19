Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1821 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1821 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 8 марта 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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