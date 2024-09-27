2 пфеннига 1821 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1821 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6018 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

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