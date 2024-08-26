1/6 талера 1821 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1821 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2150 проданному на аукционе SINCONA AG за 525 CHF. Торги состоялись 19 мая 2015.

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