Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1821 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,846 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,923 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1821 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2150 проданному на аукционе SINCONA AG за 525 CHF. Торги состоялись 19 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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