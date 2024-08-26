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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1821 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1821 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/6 талера 1821 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,846 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,923 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1821 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2150 проданному на аукционе SINCONA AG за 525 CHF. Торги состоялись 19 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1821 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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