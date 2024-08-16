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Цена монет Ганновера
Георг IV
1/6 талера
Ганновер
Период:
1813-1866
1813-1866
Георг III
1813-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Эрнст Август
1837-1851
Георг V
1851-1866
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Цена монет Ганновера
Георг IV
1/6 талера
Серебряные монеты 1/6 талера Георга IV - Ганновер
1/6 талера 1821
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1821
B
0
71
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Ганновер
Период
1813-1866
Категория
Зактрыть
???
Ганновер
Период
1813-1866
Георг III
1813-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Эрнст Август
1837-1851
Георг V
1851-1866
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