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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1824 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1824 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1824 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 18,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1824 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 58 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

Сохранность
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  • WAG (1)
Ганновер 1 пфенниг 1824 C на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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