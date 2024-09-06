1 пфенниг 1824 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1824 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 58 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

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