Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1824 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1824 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1800 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2018.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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