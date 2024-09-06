10 талеров 1824 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1824 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1800 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2018.

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