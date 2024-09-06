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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1824 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1824 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1824 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1824 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1800 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2018.

Сохранность
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  • Stack's (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (2)
Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1540 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Schulman - May 12, 2016
Продавец Schulman
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе WAG - December 28, 2014
Продавец WAG
Дата 28 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Stack's - July 31, 2009
Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Stack's - July 31, 2009
Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Heritage - June 1, 2007
Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1824 B на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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