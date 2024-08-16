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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/4 штюбера 1823 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/4 штюбера 1823 года - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/4 штюбера 1823 года - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/4 штюбера
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/4 штюбера 1823 года. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 425 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/4 штюбера 1823 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 штюбера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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