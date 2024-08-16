Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/4 штюбера 1823 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/4 штюбера
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/4 штюбера 1823 года. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 425 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- WAG (3)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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