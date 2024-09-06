10 талеров 1825 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1825 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 540000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность UNC (2) AU (5) XF (29) VF (27) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU58 (3) AU53 (2) XF45 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (9) PCGS (2)

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