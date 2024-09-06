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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1825 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1825 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1825 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1825 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 540000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1458 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1463 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Heritage - December 12, 2019
Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Heritage - December 12, 2019
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Heritage - September 9, 2019
Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1825 B на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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