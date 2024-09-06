Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1825 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1825 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 540000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- Emporium Hamburg (5)
- Felzmann (1)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (1)
- GINZA (1)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Hess Divo / Künker (1)
- Künker (20)
- Leu (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzenonline (1)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (4)
- Stack's (1)
- Teutoburger (3)
- UBS (7)
- WAG (2)
- WCN (1)
- Westfälische (3)
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 талеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск